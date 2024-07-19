Экс-игрок Ливерпуля - об отказе Алонсо возглавить клуб: Для этого надо быть настоящим мужчиной

Бывший футболист Ливерпуля Дирк Кюйт высказался о решении Хаби Алонсо остаться в Байере, а не стать новым руководителем «красных», как некоторые предсказывали.

По словам нидерландца, дело не в том, что испанца совсем не интересует переход на пост тренера мерсисайдцев.

«Я не разговаривал с Хаби о работе в Ливерпуле, поэтому не знаю, что именно он думает по этому поводу. Но когда такой клуб, как «Ливерпуль», зовет тебя, а у тебя с ним есть общая история, нужно быть настоящим мужчиной, чтобы ответить отказом.

Но я думаю, что он имел причины так сделать. Сейчас он среди невероятного карьерного пути, и в прошлом сезоне он достиг невероятных успехов с Байером. Мне кажется, он почувствовал, что еще не довел это дело до конца. Возможно, он хочет стать еще более сильным тренером, набраться опыта. И, возможно, со временем он снова изучит этот вариант. Уверен, дело не в том, что переход в «Ливерпуль» его вообще не интересует».

Также Кюйт отметил, что Алонсо поступил мудро, выбрав продолжить свой путь с леверкузенским Байером.

«Чтобы руководить командой после Юргена Клоппа, нужен большой опыт. Хаби все еще молодой тренер, несмотря на большие успехи. Думаю, он поступил мудро, оставшись в Байере. Не думаю, что многие были бы на такое способны.

Возможно, кому-то такое решение покажется странным или по крайней мере очень смелым. Когда ты имеешь возможность возглавить такую команду, как Ливерпуль... В случае с некоторыми людьми такие предложения поступают только раз в жизни. Интересно, будет ли Хаби еще одна возможность?

Но он точно один из самых перспективных тренеров на данный момент», - сказал Дирк в интервью изданию Liverpool Echo.

Отметим, что Кюйт и Алонсо играли вместе в Ливерпуле в период с 2006 по 2009 годы. Сейчас голландец тоже является главным тренером. Он возглавляет новичка элитного дивизиона Бельгии Беерсхот.

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