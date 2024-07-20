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Брюгге, которому принадлежит Яремчук, проиграл суперкубок Бельгии

«Сине-черные» не смогли переиграть Юнион Сен-Жилуаз.
Вчера, 23:44
Getty Images
Getty Images

В рамках Суперкубка Бельгии Брюгге на своем поле встретился с Юнионом Сен-Жилуаз.

«Сине-черные» чаще били по воротам в первом тайме, впрочем, их удары не были опасными, а вот Юниону хватило одной попытки, чтобы открыть счет.

Кэмерон Пуэртас отличился с 11-метровой отметки на 40 минуте.

После перерыва хозяева не успели оправиться, как получили второй мяч в свои ворота. Его автором стал Феде Лейсен.

После второго пропущенного Брюгге заиграло лучше и Христос Цолис сумел отквитать один мяч. Тот же Цолис имел еще два хороших момента, но в итоге победителями стали все же гости.

Отметим, что Роман Яремчук, который принадлежит Брюгге, не попал в заявку на матч.

Брюгге - Юнион 1:2

Голы: Цолис, 79 - Пуэртас, 40, Лейсен, 47

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