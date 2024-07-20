Брюгге, которому принадлежит Яремчук, проиграл суперкубок Бельгии
В рамках Суперкубка Бельгии Брюгге на своем поле встретился с Юнионом Сен-Жилуаз.
«Сине-черные» чаще били по воротам в первом тайме, впрочем, их удары не были опасными, а вот Юниону хватило одной попытки, чтобы открыть счет.
Кэмерон Пуэртас отличился с 11-метровой отметки на 40 минуте.
После перерыва хозяева не успели оправиться, как получили второй мяч в свои ворота. Его автором стал Феде Лейсен.
После второго пропущенного Брюгге заиграло лучше и Христос Цолис сумел отквитать один мяч. Тот же Цолис имел еще два хороших момента, но в итоге победителями стали все же гости.
Отметим, что Роман Яремчук, который принадлежит Брюгге, не попал в заявку на матч.
Брюгге - Юнион 1:2
Голы: Цолис, 79 - Пуэртас, 40, Лейсен, 47
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