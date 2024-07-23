Довбик в шаге от перехода в Атлетико - Фабрицио Романо
Украинец уже согласовал контракт с клубом.
Нападающий сборной Украины Артем Довбик покинет Жирону в ближайшее время.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, украинец в шаге от перехода в Атлетико.
Мадридцы заплатят за Довбика 40 миллионов евро, после чего будет подписано соглашение.
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Стороны уже согласовали условия личного контракта.
В прошлом сезоне Довбик забил 25 голов и отдал 10 голевых передач в 41 матче за клуб.
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