Довбик в шаге от перехода в Атлетико - Фабрицио Романо

Украинец уже согласовал контракт с клубом.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик покинет Жирону в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, украинец в шаге от перехода в Атлетико.

Мадридцы заплатят за Довбика 40 миллионов евро, после чего будет подписано соглашение.

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Стороны уже согласовали условия личного контракта.

В прошлом сезоне Довбик забил 25 голов и отдал 10 голевых передач в 41 матче за клуб.

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