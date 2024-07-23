iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик в шаге от перехода в Атлетико - Фабрицио Романо

Украинец уже согласовал контракт с клубом.
Сегодня, 14:14
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбик покинет Жирону в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, украинец в шаге от перехода в Атлетико.

Мадридцы заплатят за Довбика 40 миллионов евро, после чего будет подписано соглашение. 

Читай также: Прекрасное чутье: Довбик принял участие в интересном челлендже от Жироны

Стороны уже согласовали условия личного контракта.

В прошлом сезоне Довбик забил 25 голов и отдал 10 голевых передач в 41 матче за клуб.

Ранее была раскрыта судьба Лунина в Реале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Это Кейн так на него повлиял?": фанаты Баварии в шоке от нового внешнего вида игрока "Это Кейн так на него повлиял?": фанаты Баварии в шоке от нового внешнего вида игрока
Шахтер нацелился на игрока Манчестер Сити, - Романо Шахтер нацелился на игрока Манчестер Сити, - Романо
Бинотто возглавит Ауди вместо Зайдля Бинотто возглавит Ауди вместо Зайдля
Майами Хит - чемпионы Летней лиги НБА-2024 Майами Хит - чемпионы Летней лиги НБА-2024
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

17:45
"Это просто вау": Лупашко расхвалил президента Карпат после ухода Маркевича
Евро-202417:44
Обидчик сборной Украины на Евро-2024 распрощался с главным тренером
Европа17:23
"Это Кейн так на него повлиял?": фанаты Баварии в шоке от нового внешнего вида игрока
Украина16:48
Шахтер нацелился на игрока Манчестер Сити, - Романо
Формула 116:40
Бинотто возглавит Ауди вместо Зайдля
НБА16:12
Майами Хит - чемпионы Летней лиги НБА-2024
Лига Чемпионов15:49
Динамо показало кадры с тренировки накануне матча против Партизана в Лиге чемпионов
Олимпийские игры15:42
Снуп Догг пронесет олимпийский огонь перед церемонией открытия Олимпиады-2024
Лига Чемпионов15:16
Шовковский: Динамо отказывается от всех официальных мероприятий из-за поездки Партизана в россию
Бокс14:58
Амир Хан рассказал, как Фьюри может победить Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK