Прекрасное чутье: Довбик принял участие в интересном челлендже от Жироны
Украинец быстро нашел соответствия по цветам.
Каталонская Жирона продолжает подготовку к новому клубному сезону.
Во время сбора нападающий команды Артем Довбик принял участие в интересном челлендже.
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Украинский футболист должен был сопоставить пять бутылок с разными цветами с другими емкостями аналогичного цвета. Все это он делал не видя.
Довбику понадобилось чуть больше минуты, чтобы справиться с поставленной задачей.
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