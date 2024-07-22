Прекрасное чутье: Довбик принял участие в интересном челлендже от Жироны

Каталонская Жирона продолжает подготовку к новому клубному сезону.

Во время сбора нападающий команды Артем Довбик принял участие в интересном челлендже.

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Украинский футболист должен был сопоставить пять бутылок с разными цветами с другими емкостями аналогичного цвета. Все это он делал не видя.

Довбику понадобилось чуть больше минуты, чтобы справиться с поставленной задачей.

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