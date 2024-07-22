Мудрик похвастался боксерскими перчатками с упоминанием Крыма

Футболист стал владельцем перчаток, в которых Усик боксировал против Джошуа.

Вингер сборной Украины и Челси Михаил Мудрик опубликовал новый пост в Instagram.

Футболист показал боксерские перчатки, которые выполнены в национальных цветах Украины и с упоминанием Симферополя.

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Предположительно, Мудрик получил подарок от Александра Усика или же выиграл их через аукцион.

Отметим, что именно в этих перчатках Усик боксировал против Энтони Джошуа.

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