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Мудрик похвастался боксерскими перчатками с упоминанием Крыма

Футболист стал владельцем перчаток, в которых Усик боксировал против Джошуа.
Сегодня, 09:25
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер сборной Украины и Челси Михаил Мудрик опубликовал новый пост в Instagram.

Футболист показал боксерские перчатки, которые выполнены в национальных цветах Украины и с упоминанием Симферополя.

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Предположительно, Мудрик получил подарок от Александра Усика или же выиграл их через аукцион.

Отметим, что именно в этих перчатках Усик боксировал против Энтони Джошуа.

Ранее Лунин сделал очаровательный подарок своей возлюбленной.

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