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Лунин сделал очаровательный подарок своей возлюбленной

Девушка показала милый и красивый букет от игрока Реала.
Сегодня, 10:12
Андрей Лунин с женой / instagram.com/a.nastasica
Андрей Лунин с женой / instagram.com/a.nastasica

Возлюбленная голкипера сборной Украины и Реала Андрея Лунина Анастасия сделала новый пост в социальной сети.

Девушка опубликовала серию фотографий, на котором она запечатлена с букетом цветом.

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Анастасия получила подарок от голкипера "сливочных".

Ранее сообщалось, что жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram.

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