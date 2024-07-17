Лунин сделал очаровательный подарок своей возлюбленной

Девушка показала милый и красивый букет от игрока Реала.

Возлюбленная голкипера сборной Украины и Реала Андрея Лунина Анастасия сделала новый пост в социальной сети.

Девушка опубликовала серию фотографий, на котором она запечатлена с букетом цветом.

Читай также: Опять не россиянка? Мудрик выложил фото с женской рукой в постели на фоне Роналду

Анастасия получила подарок от голкипера "сливочных".

Ранее сообщалось, что жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!