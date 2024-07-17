Лунин сделал очаровательный подарок своей возлюбленной
Девушка показала милый и красивый букет от игрока Реала.
Возлюбленная голкипера сборной Украины и Реала Андрея Лунина Анастасия сделала новый пост в социальной сети.
Девушка опубликовала серию фотографий, на котором она запечатлена с букетом цветом.
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Анастасия получила подарок от голкипера "сливочных".
Ранее сообщалось, что жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram.
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