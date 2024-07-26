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Балакин получил назначение на матч Суперкубка УЕФА между Реалом и Аталантой

Украинец будет четвертым арбитром встречи.
Сегодня, 16:10
Николай Балакин / Getty Images
Николай Балакин / Getty Images

Вскоре, 14 августа, мадридский Реал проведет матч за Суперкубок УЕФА, где соперником команды Анчелотти станет итальянская Аталанта.

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УЕФА назначила бригаду арбитров на предстоящий матч. Главным судьей встречи назначен Сандро Шерер из Швейцарии. Его помощниками станут его соотечественники - Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. А четвертым арбитром назначен украинец Николай Балакин.

Напомним, в прошлом сезоне Реал завоевал титул Лиги чемпионов, одолев Борусию из Дортмунда, а Аталанта стала победителем Лиги Европы, в финале обыграв Байер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал аталанта Суперкубок УЕФА Николай Балакин

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