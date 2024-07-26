Дженоа Малиновского может подписать известного испанского голкипера

Давид де Хеа может перебраться в стан генуэзцев.

Испанский голкипер Давид де Геа, который весь прошлый сезон провел без клуба, наконец-то может найти себе новый коллектив.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, посредники предложили посуги де Геа итальянской Дженоа. Давид выразил готовность защищать цвета «грифонов».

Генуэзцы пока размышляют над целесообразностью подписания вратаря, который пробыл год без игровой практики, поэтому, деталей сделки пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что де Геа хотел бы найти себе новый клуб в ближайшие дни..

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