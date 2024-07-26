iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дженоа Малиновского может подписать известного испанского голкипера

Давид де Хеа может перебраться в стан генуэзцев.
Сегодня, 17:29
Давид де Хеа / Getty Images
Давид де Хеа / Getty Images

Испанский голкипер Давид де Геа, который весь прошлый сезон провел без клуба, наконец-то может найти себе новый коллектив.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, посредники предложили посуги де Геа итальянской Дженоа. Давид выразил готовность защищать цвета «грифонов».

Генуэзцы пока размышляют над целесообразностью подписания вратаря, который пробыл год без игровой практики, поэтому, деталей сделки пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что де Геа хотел бы найти себе новый клуб в ближайшие дни..

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Давид Де Хеа

Статьи по теме

Де Хеа настроен найти себе новую команду в ближайшие дни Де Хеа настроен найти себе новую команду в ближайшие дни
Де Хеа был готов вернуться в Манчестер Юнайтед при одном условии Де Хеа был готов вернуться в Манчестер Юнайтед при одном условии
Итальянский фанат отправил одноклубнику Малиновского бутылку шампанского Итальянский фанат отправил одноклубнику Малиновского бутылку шампанского
Экс-голкипер Манчестер Юнайтед ведет переговоры с двумя саудовскими клубами Экс-голкипер Манчестер Юнайтед ведет переговоры с двумя саудовскими клубами
Помочь журналистам

Видео

Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Формула 118:06
Альпин уволил Фамина с поста руководителя команды
Украина18:00
Эпицентр - Минай: онлайн-трансляция полуфинального матча за выход в УПЛ
Украина17:59
Скрипник подал в отставку после проигранного плей-офф за выход в УПЛ
Украина17:41
Левый Берег в серии пенальти выбил Металлист 1925 из борьбы за место в УПЛ
Европа17:29
Дженоа Малиновского может подписать известного испанского голкипера
Формула 117:10
Гран-при Бельгии: Ферстаппен - быстрейший в первой практике, Албон - в тройке
Теннис16:57
Калинина первой из украинок стартует на ОИ-2024
Олимпийские игры16:30
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Европа16:10
Балакин получил назначение на матч Суперкубка УЕФА между Реалом и Аталантой
Европа15:38
Цитаишвили нашел новый клуб в Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK