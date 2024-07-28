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Саутгейт может приостановить тренерскую карьеру

Бывшего наставника сборной Англии хотят видеть на ТВ.
Сегодня, 13:03
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может стать экспертом на телевидении, пишет Daily Mail.

BBC планирует пригласить тренера на замену покидающему канал Иану Райту.

Отметим, что, если Саутгейт примет предложение, ему придется работать в паре с Гари Линекером, который крайне грубо отзывался о работе специалиста.

"Гарет красноречив, обаятелен и популярен среди зрителей. Люди захотят прислушаться к тому, что он говорит.

Когда они с Линекером будут в студии, это будет непременно взрывоопасно", – заявил источник в BBC.

Отметим, что Саутгейт ранее уже работал на ТВ после увольнения из Миддлсбро в 2009 году.

Ранее также Артета рассказал, что нужно, чтобы выиграть АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гарет Саутгейт

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