Саутгейт может приостановить тренерскую карьеру

Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может стать экспертом на телевидении, пишет Daily Mail.

BBC планирует пригласить тренера на замену покидающему канал Иану Райту.

Отметим, что, если Саутгейт примет предложение, ему придется работать в паре с Гари Линекером, который крайне грубо отзывался о работе специалиста.

"Гарет красноречив, обаятелен и популярен среди зрителей. Люди захотят прислушаться к тому, что он говорит.

Когда они с Линекером будут в студии, это будет непременно взрывоопасно", – заявил источник в BBC.

Отметим, что Саутгейт ранее уже работал на ТВ после увольнения из Миддлсбро в 2009 году.

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