Артета остроумно ответил на вопрос о том, что нужно для того, чтобы выиграть АПЛ в следующем сезоне
Набрать 114 очков.
Наставник Арсенала Микель Артета остроумно ответил на вопрос о том, что надо «канонирам» чтобы выиграть АПЛ.
Наставник лондонцев считает, что для этого нужно лишь набрать 114 очков, то есть, максимально возможное количество пунктов за 38 туров.
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"114 очков - если мы это сделаем, мы точно выиграем лигу!
Это наша цель, выигрывать каждую игру и заслужить право на победу", - сказал испанец.
Отметим, что в прошлом и позапрошлом сезонах Арсенал занял второе место в АПЛ.
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