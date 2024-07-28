Артета остроумно ответил на вопрос о том, что нужно для того, чтобы выиграть АПЛ в следующем сезоне

Наставник Арсенала Микель Артета остроумно ответил на вопрос о том, что надо «канонирам» чтобы выиграть АПЛ.

Наставник лондонцев считает, что для этого нужно лишь набрать 114 очков, то есть, максимально возможное количество пунктов за 38 туров.

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"114 очков - если мы это сделаем, мы точно выиграем лигу!

Это наша цель, выигрывать каждую игру и заслужить право на победу", - сказал испанец.

Отметим, что в прошлом и позапрошлом сезонах Арсенал занял второе место в АПЛ.

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