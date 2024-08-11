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Рома Довбика може підписати французького захисника

Рома Довбика может подписать французского защитника
Сегодня, 09:24
Лоренц Ассиньон (в черном) / Getty Images
Лоренц Ассиньон (в черном) / Getty Images

Итальянская Рома может усилить правый край обороны.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, "волки" ведут переговоры о подписании Лоренца Ассиньона из Ренна. Первое предложение римлян было отклонено.

Столичный клуб хочет усилиться Ассиньоном в аренду с правом выкупа в то время, как французский коллектив хочет, чтобы выкуп стал обязательным после определенного количества поединков.

Сейчас в стане Ромы размышляют о том, соглашаться ли на условия Ренна по Ассиньона.

Напомним, ранее сообщалось, что коллектив Даниэле де Росси сыграл вничью с Эвертоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ренн

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