Рома Довбика може підписати французького захисника

Итальянская Рома может усилить правый край обороны.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, "волки" ведут переговоры о подписании Лоренца Ассиньона из Ренна. Первое предложение римлян было отклонено.

Столичный клуб хочет усилиться Ассиньоном в аренду с правом выкупа в то время, как французский коллектив хочет, чтобы выкуп стал обязательным после определенного количества поединков.

Сейчас в стане Ромы размышляют о том, соглашаться ли на условия Ренна по Ассиньона.

Напомним, ранее сообщалось, что коллектив Даниэле де Росси сыграл вничью с Эвертоном.

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