Величайший игрок в истории НФЛ помогает английскому клубу вернуться в элиту

Став акционером Бирмингема, Том Брэди также стал частью мотивации игроков для лучших выступлений.

В августе 2023 года легендарный Том Брэди стал одним из владельцев Бирмингема.

И хотя, в отличие от своих звездных коллег из Рэксема Райана Рейнольдса и Роба МакЭлхенни, семикратный победитель Супербоула редко появляется на матчах своей команды, нашелся другой способ, как он может быть частью ее жизни.

Как сообщает Goal, на стенах тренировочной базы были размещены мотивирующие цитаты 47-летнего американца.

Том Брэди на матче Бирмингема / Источник: Getty Images

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Недавно главный тренер "синих" Крис Дэвис рассказал о том, как еженедельно вовлекает Брэди в свою работу.

"Я регулярно общаюсь с Томом, он по-настоящему увлечен тем, что мы делаем, у него настоящий интерес, и он хочет помочь всем, чем может. Я всегда с ним разговариваю и это полезно", - сказал Дэвис.

"Том считает, что должны быть установлены хорошие стандарты, и мы должны соответствовать им. Том — большой сторонник того, что 24 часа после игры очень важны для восстановления игроков. Он разбирается в этой стороне вещей, и это соответствует тому, как я об этом думаю".

"Нам нужны высокие стандарты восстановления и дисциплины в том, что мы делаем, с точки зрения подготовки их тел к той важной игре, в которую я хочу играть, затем восстанавливаясь и идя вперед снова, и снова, и снова. Вы должны быть очень хорошо обучены и организованы в повседневной жизни".

Напомним, что по итогам прошлого сезона Бирмингем вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1, где команда как раз встретится с Рэксемом.

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