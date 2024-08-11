iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Величайший игрок в истории НФЛ помогает английскому клубу вернуться в элиту

Став акционером Бирмингема, Том Брэди также стал частью мотивации игроков для лучших выступлений.
Сегодня, 21:18
Том Брэди / Getty Images
Том Брэди / Getty Images

В августе 2023 года легендарный Том Брэди стал одним из владельцев Бирмингема.

И хотя, в отличие от своих звездных коллег из Рэксема Райана Рейнольдса и Роба МакЭлхенни, семикратный победитель Супербоула редко появляется на матчах своей команды, нашелся другой способ, как он может быть частью ее жизни.

Как сообщает Goal, на стенах тренировочной базы были размещены мотивирующие цитаты 47-летнего американца.

Том Брэди на матче Бирмингема
Том Брэди на матче Бирмингема / Источник: Getty Images

Читай также: Нью-Ингленд Пэтриотс ввели Тома Брэди в Зал славы клуба

Недавно главный тренер "синих" Крис Дэвис рассказал о том, как еженедельно вовлекает Брэди в свою работу.

"Я регулярно общаюсь с Томом, он по-настоящему увлечен тем, что мы делаем, у него настоящий интерес, и он хочет помочь всем, чем может. Я всегда с ним разговариваю и это полезно", - сказал Дэвис.

"Том считает, что должны быть установлены хорошие стандарты, и мы должны соответствовать им. Том — большой сторонник того, что 24 часа после игры очень важны для восстановления игроков. Он разбирается в этой стороне вещей, и это соответствует тому, как я об этом думаю".

"Нам нужны высокие стандарты восстановления и дисциплины в том, что мы делаем, с точки зрения подготовки их тел к той важной игре, в которую я хочу играть, затем восстанавливаясь и идя вперед снова, и снова, и снова. Вы должны быть очень хорошо обучены и организованы в повседневной жизни".

Напомним, что по итогам прошлого сезона Бирмингем вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1, где команда как раз встретится с Рэксемом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бирмингем том брэди

Статьи по теме

Нью-Ингленд Пэтриотс ввели Тома Брэди в Зал славы клуба Нью-Ингленд Пэтриотс ввели Тома Брэди в Зал славы клуба
Фердинанд высказался об увольнении Руни из Бирмингема Фердинанд высказался об увольнении Руни из Бирмингема
Легенду МЮ уволили из клуба второго английского дивизиона Легенду МЮ уволили из клуба второго английского дивизиона
Руни - об игроках Бирмингема: Некоторым футболистам нужно отрастить пару яиц Руни - об игроках Бирмингема: Некоторым футболистам нужно отрастить пару яиц
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Полесье и другие матчи УПЛ, Кубок Украины
просмотров

Последние новости

Украина22:30
Пушич: Это будет хорошим уроком для нас
Украина22:23
УПЛ: Рух и Карпаты разгромили Оболонь с Кривбассом, Шахтер проиграл Полесью
Европа22:05
Клубы АПЛ пытались оформить аренду вундеркинда Реала
Олимпийские игры21:49
Карри: Последний трехочковый против Франции впечатлил даже меня
Киберспорт21:27
NaVi уверенно обыграли Astralis и квалифицировались в плей-офф
Европа21:18
Величайший игрок в истории НФЛ помогает английскому клубу вернуться в элиту
Европа21:15
Фердинанд - о Де Лигте: Я не думаю, что он решит все проблемы
Олимпийские игры20:46
"Кто знает": Дюрант не исключил своего участия в Олимпиаде-2028
Украина20:39
Полесье сенсационно обыграло Шахтер в напряженном матче
Европа19:59
Штутгарт работает над трансфером форварда Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK