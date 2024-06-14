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Нью-Ингленд Пэтриотс ввели Тома Брэди в Зал славы клуба

Организация вывела из обращения его игровой номер, а также установит бронзовую статую легенды американского футбола.
Сегодня, 10:58
Том Брэди / Getty Images
Том Брэди / Getty Images

В четверг, 13 июня, состоялось важное событие в мире американского футбола.

Нью-Ингленд Пэтриотс провели церемонию введения в Зал славы клуба величайшего игрока в истории НФЛ Тома Брэди, о чем организация объявила в социальных сетях.

Мероприятие длилось три часа и его посетило как множество болельщиков, так и знаменитостей, включая более 200 бывших одноклубников Брэди, а также музыкантов и комиков.

Большую часть вечера Том провел на сцене, проводя различные дискуссии за круглым столом. 

Владелец Пэтриотс Роберт Крафт объявил во время церемонии, что больше ни один игрок в истории франшизы не сможет выступать под 12-м номером, который навечно будет закреплен за семикратным победителем Супербоула.

Эта новость вызвала слезы у 46-летней легенды футбола. Но и это было еще не все. Крафт также сообщил, что "патриоты" заказали 12-футовую (примерно 3,6 метра) бронзовую статую Брэди, которая будет установлена ​​возле стадиона Жилетт, домашней арены клуба.

Брэди надел красный пиджак члена Зала славы и выступил с речью.

"Хорошо быть дома. Это знаменует 20-летие моей игры за вас — величайших болельщиков НФЛ. Так сложно выразить словами, что значит эта ночь для меня и всей нашей семьи.", сказал Том.

Он также выдал мотивирующую речь.

"Чтобы добиться успеха в чем-то, правда в том, что вам не нужно быть особенным. Вы просто должны быть таким, каким не является большинство людей: последовательным, решительным и готовым работать ради этого".

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Брэди стал восьмым игроком Нью-Ингленд Пэтриотс, чей номер был выведен из обращения, и первым за последние 23 года.

Ранее подобной чести были удостоены Боб Ди (89), Джим Ли Хант (79), Джино Каппеллетти (20), Стив Нельсон (57), Джон Ханна (73), Майк Хэйнс (40) и Брюс Армстронг (78).

Напомним, что Том Брэди провел в НФЛ 23 сезона. С 2000 по 2019 год он выступал за Нью-Ингленд Пэтриотс, после чего он отправился в Тампа-Бэй Бакканирс на три года.

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