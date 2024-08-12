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Новичок АПЛ нацелился на нападающего Байера

Адам Гложек близок к переходу в Лестер.
Сегодня, 13:57
Адам Гложек / Getty Images
Адам Гложек / Getty Images

Лестер Сити, который в этом сезоне вернулся в АПЛ, хочет купить нпадающего Байера Адама Гложека, пишет Фабрицио Романо.

Так как бюджет "лисов" несколько стеснен, клуб рассчитывает заключить арендную сделку с опцией выкупа.

Между собой клубы уже согласовывают последние детали, Лестеру осталось лишь договориться с самим игроком.

Чешский нападающий в прошлом сезоне был важной частью команды Алонсо, проведя 37 матчей, в которых он забил семь голов и отдал пять ассистов.

Трансфермаркт оценивает 22-летнего Гложека в 12 млн евро.

Ранее также сообщалось, что PFA назвала номинантов на лучшего молодого игрока года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лестер Сити

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