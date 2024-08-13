Ювентус договорился о разрыве контракта с основным игроком
Войцех Щенсны не входит в планы Тьяго Мотти.
Итальянский Ювентус продолжает летнюю перестройку своего состава под Тьяго Мотту.
Как сообщает Фабрицио Романо, "зебры" договорились о разрыве контракта с Войцехом Щенсны. С сегодняшнего дня поляк является свободным агентом.
Туринцы будут вынуждены выплатить "существенную" компенсацию голкиперу за досрочное прекращение сотрудничества.
Отметим, что в прошлом сезоне Войцех был основным, но после прихода Мотты в команду перебрался Микеле ди Грегорио, который был лучшим голкипером Серии А прошлого сезона.
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