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Ювентус договорился о разрыве контракта с основным игроком

Войцех Щенсны не входит в планы Тьяго Мотти.
Сегодня, 18:59
Войцех Щенсны / Getty Images
Войцех Щенсны / Getty Images

Итальянский Ювентус продолжает летнюю перестройку своего состава под Тьяго Мотту.

Как сообщает Фабрицио Романо, "зебры" договорились о разрыве контракта с Войцехом Щенсны. С сегодняшнего дня поляк является свободным агентом.

Туринцы будут вынуждены выплатить "существенную" компенсацию голкиперу за досрочное прекращение сотрудничества.

Отметим, что в прошлом сезоне Войцех был основным, но после прихода Мотты в команду перебрался Микеле ди Грегорио, который был лучшим голкипером Серии А прошлого сезона.

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