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Фенербахче Моуринью вылетел из Лиги чемпионов, проиграв французскому клубу

"Желтые канарейки" уступили в дополнительное время.
Вчера, 22:59
Фенербахче - Лилль / Getty Images
Фенербахче - Лилль / Getty Images

Турецкий Фенербахче провел ответный матч третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов против Лилля.

"Желтые канарейки" одержали победу в основное время, благодаря автоголу Бафадобы Диаките, который позволил перевести игру в дополнительное время.

Впрочем, в оветраймах коллективу Жозе Моуринью не удалось удержать приемлемый счет. На 118 минуте забил Джонатан Дэвид, который вывел "догов" в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов.

По сумме двух матчей Лилль победил со счетом 2:3.

Фенербахче - Лилль 1:1 (2:3 по сумме двух матчей)

Голы: Диаките (автогол), 90+1 - Дэвид, 118.

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