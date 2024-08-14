Дженоа Малиновского подписала молодого таланта из Арсенала

Итальянская Дженоа представила игрока сборной Англии Ю-21 Брука Нортона-Каффи в качестве новичка.

Как сообщает пресс-служба «грифонов», Каффи будет носить 15-ый номер в своем новом клубе. Сумма трансфера составила 2 млн евро + 2 млн бонусов.

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Ранее Брук принадлежал Арсеналу, однако, не сыграл за «канониров» ни одного матча, выступая за различные клубы из Англии в аренде. в сумме наиграв на взрослом уровне чуть более ста матчей.

Основной позицией Каффи является правый защитник, однако, он может сыграть и чуть выше на правом фланге полузащиты.

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