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Дженоа Малиновского подписала молодого таланта из Арсенала

"Грифоны" оформили переход Брука Нортона-Каффи
Сегодня, 19:35
Брук Нортон-Каффи / genoacfc.it
Брук Нортон-Каффи / genoacfc.it

Итальянская Дженоа представила игрока сборной Англии Ю-21 Брука Нортона-Каффи в качестве новичка.

Как сообщает пресс-служба «грифонов», Каффи будет носить 15-ый номер в своем новом клубе. Сумма трансфера составила 2 млн евро + 2 млн бонусов.

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Ранее Брук принадлежал Арсеналу, однако, не сыграл за «канониров» ни одного матча, выступая за различные клубы из Англии в аренде. в сумме наиграв на взрослом уровне чуть более ста матчей.

Основной позицией Каффи является правый защитник, однако, он может сыграть и чуть выше на правом фланге полузащиты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал дженоа

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