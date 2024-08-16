ПСЖ уверенно по результату, но не по игре разгромил Гавр
Парижанам пришлось добывать результат в конц
ПСЖ в гостях открыл новый сезон французской Лиги 1 матчем против Гавра.
Некоторые игроки в составе гранда были не основными, например, с первых минут дебютировал 16-летний Ибраим Мбае, но это не помешало им открыть счет на 3-ей минуте. Забил Ли Кан-Ин с паса Гонсалу Рамуша.
Впрочем, тот же Рамуш на 20-ой минуте травмировался, а в начале второго тайма Гавр сравнял усилиями Готье Льориса, который является братом более известного Уго Льориса.
На 53-ой минуте Гавр мог выходить вперед, но их гол отменили из-за фола. Ничейный счет «горел» на табло достаточно долго, впрочем, Луис Энрике освежил игру заменами, а хозяева не сумели удержаться, и в концовке игры парижане не только вырвали победу, но и довели разницу до разгромной.
В течение 5 минут забивали Усман Дембеле, Брэдли Барколя и Рандаль Коло Муани.
Статистика матча Гавр - ПСЖ
Гавр - ПСЖ 1:4
Голы: Льорис, 48 - Кан-Ин, 3, Дембеле, 85, Барколя, 86, Коло Муани (пенальти), 90
xG: 0.21 - 2.80
Удары: 5 - 15
Удары в створ ворот: 2 - 11
Владение мячом: 24% - 76%
овке матча.
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