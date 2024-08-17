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Салах установил очередной рекорд АПЛ

Мо является лидером по количеству голов в первых турах чемпионата Англии.
Сегодня, 16:13
Мохаммед Салах вместе с Диогу Жотой и Луисом Диасом празднует гол / Getty Images
Мохаммед Салах вместе с Диогу Жотой и Луисом Диасом празднует гол / Getty Images

В рамках первого тура АПЛ Ливерпуль встречается с Ипсвичем.

Один из голов за «красных» забил Мохамед Салах. Этот забитый мяч стал для футболиста рекордным в первых турах сезонов чемпионатов Англии.

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На счету египтянина 9 голов в таких матчах. По 8 в первых турах забивали Алан Ширер, Уэйн Руни и Фрэнк Лэмпард. 7 на счету Тедди Шеррингема, Серхио Агуэро и Джейми Варди, который чуть позже может улучшить свой задел.

На момент написания новости в матче счет 0:2. За мерсисайдцев также забил Диогу Жота.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Мохамед Салах

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