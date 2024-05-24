"Приветствуем в клубе лысых" и "началась эра Слота": Салах стал жертвой насмешек из-за нового образа

Может быть египтянин уже пожалел о своем решении изменить прическу.

Сезон Англиийской Премьер-лиги уже завершился, а потому Мохамед Салах решил заметно обновить свой внешний образ.

Египетский вингер Ливерпуля опубликовал в социальных сетях свою новую фотографию, по которой можно заметить, что 31-летний футболист достаточно коротко подстригся, при этом также укоротив свою бороду.

И хотя эта фотография уже успела набрать 55 тысяч лайков, в комментариях, конечно же нашлись те, кто решил потроллить Салаха.

В основном фанаты указывали на новую длину волос игрока, припоминая то, кто стал новым тренером мерсисайдцев.

Среди самых забавных комментариев были: "Эра Арне Слота идет полным ходом", "Это какая-то попытка увеличить свой темп за счет уменьшения сопротивления ветра или что?", "Влияние Арне Слота" и "Эра Арне Слота официально началась".

Однако заметно выделился комментарий коллеги Салаха - форвард Эвертона Нил Мопе решил поприветствовать Мохамеда в особенном "клубе".

Француз написал: "Имитация - самая искренняя форма лести. Добро пожаловать в клуб лысых".

Imitation is the sincerest form of flattery. Welcome to the slap head club brother 🙏🏼 https://t.co/mLHeDqNZdO — Neal Maupay (@nealmaupay_) May 24, 2024

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В прошедшем сезоне Мохамед Салах записал на свой счет 25 голов и 14 результативных передач в 44 матчах Ливерпуля во всех турнирах.

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