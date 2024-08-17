Действующие чемпионы Италии не смогли обыграть Дженоа Малиновского

В субботу, 17 августа, Интер отправился в гости Дженоа Малиновского.

"Нерадзурри" на правах чемпиона сразу бросились в атаку и имели несколько неплохих моментов, но на 20-й минуте неожиданно пропустили. Вольякко удачно сыграл на добивании и открыл счет.

Но уже через 10 минут Барелла сделал идеальную подачу на Маркуса Тюрама, который и сравнял счет метким ударом. На том первый тайм и завершился.

С началом второго тайма Интер смог отыграться усилиями Димарко, но защитник оказался в офсайде. А далее все атаки "нерадзурри" разбивались об защиту "грифонов", кроме одной под занавес поединка. Арбитр сначала отменил гол Тюрама, но после видеоповтора все ще засчитал взятие ворот.

На 93-й мнуте возник очередной спорный эпизод, игроки Дженоа были уверены, что мяч попал в руку Биссеку, и уже после просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти. Зоммер справился с ударом Мессиаса, но мяч отскочил обратно на ногу бразильцу - 2:2!

Малиновский провел хороший матч и покинул поле на 71-й минуте.

Статистика матча Дженоа - Интер 1 тура Серии А

Дженоа - Интер 2:2

Голы: Вольякки, 20, Мессиас, 90+6 - Тюрам, 30, 85

xG: 2.18 - 1.59

Удары: 10 - 13

Удары в створ ворот: 6 - 9

Владение мячом: 34% - 66%

Фолы: 15 - 14

Атаки: 76 - 83

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