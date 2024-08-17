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Байер - обладатель Суперкубка Германии-2024

"Фармацевты" в меньшинстве сумели переиграть Штутгарт.
Вчера, 23:38
Байер / Getty Images
Байер / Getty Images

В субботу, 17 августа, Байер и Штутгарт разыграли между собой Суперкубок Германии.

Матч не успел начаться , а Байер уже открыл счет. Тапсоба пробил головой, мяч уже летел в ворота, но Бонифасе решил забрать славу себе, пнув мяч в пустые ворота.

Однако уже через четыре минуты "швабы" ответили. Защитники позволили Мийо пробить с линии штрафной, и француз точным ударом сравнял счет. А вскоре матч резко развернулся на 360 градусов. Новичок Байера Терье получил прямую красную за грубый подкат.

Штутгарт сразу надавил и имел несколько моментов выйти вперед. Гол удалось забить лишь на 63-й минуте, Ундав уверенно в касание завершил контратаку своей команды.

Под конец матча Байер имел убойный момент, чтобы отыграться, но Шик попал во вратаря, а Фримпонг на добивании зарядил мимо. Однако "фармацевты" не забыли, как выиграли Бундеслигу в прошлом сезоне, и на 88-й минуте Патрик Шик все же сравнял счет.

В самом конце матча Фримпонг снова расстреливал ворота почти в упор и снова не попал, таким образом судьба кубка решалась в серии пенальти, которую уверенно выиграл Байер.

Статистика матча Байер - Штутгарт Суперкубка Германии

Байер - Штутгарт 2:2 (пенальти 3:2)
Голы: Бонифасе, 11, Шик, 88 - Мийо, 15, Ундав, 63

xG: 2.77 - 2.32
Удары: 12 - 11
Удары в створ ворот: 4 - 4
Владение мячом: 38% - 62%
Фолы: 10 - 20
Атаки: 74 - 100

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Байер Леверкузен

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