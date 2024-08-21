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Звездный одноклубник Довбика принял предложение клуба из Саудовской Аравии

Пауло Дибала, вероятно, станет новичком Аль-Кадисии
Сегодня, 17:52
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Аргентинский форвард Пауло Дибала определился с будущим.

Как сообщает Фабрицио Романо, 30-летний футболист согласился на предложение Аль-Кадсии о переходе. Контракт должен быть подписан на 3 года, финансовые детали пока неизвестны.

Переговоры между новичком саудовской Про-Лиги и Ромой продолжаются, но ранее была информация, что «волки» не будут препятствовать переходу, поскольку, в контракте игрока предусмотрен существенный рост зарплаты после определенного количества матчей в этом сезоне.

В прошлой кампании Пауло провел за столичный клуб 39 матчей, забив 16 голов и отдав 10 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Саудовская Аравия Пауло Дибала

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