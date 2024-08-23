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Португальский гранд может арендовать одноклубника Зинченко

Фабиу Виейра может оказаться в Порту.
Сегодня, 19:58
Фабиу Виейра / Getty Images
Фабиу Виейра / Getty Images

Лондонский Арсенал может избавиться от игрока, который не проходит в стартовый состав клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, Порту договорились с «канонирами» об аренде Фабиу Виейры, но будущее португальца все еще не определено.

«Драконы» арендуют полузащитника только, если им удастся продать Франсишку Консейшау в Ювентус.

Отметим, Виейра перешел в Арсенал в 2022 году именно из Порту за 35 млн евро, но не нашел себя в стане лондонского клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал порту

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