РБ Лейпциг - Бохум: обзор и результат матча чемпионата Германии 24.08.2024
РБ Лейпциг начал сезон Бундеслиги домашним матчем против Бохума.
Коллектив Марко Розе не долго искал подход к воротам соперника и забил уже на 12-ой минуте, но мяч Беньямина Шешко отменили.
В целом. по игре в первом тайме были лучше гости, они имели немного лучшие возможности для того, чтобы легитимно открыть счет, но не сумели это сделать.
После перерыва игра изменилась. Бохум устал и уже не оказывал такого сопротивления на ворота Петера Гулачи, а вот хозяева наоборот начали атаковать значительно чаще и достигли своего на 59-ой минуте. Автором единственного гола стал Антонио Нуса, который перебрался в РБ Лейпциг этим летом.
Ближе к концу поединка РБ Лейпциг остался в меньшинстве после «фола последней надежды» от Вилли Орбана, но Бохум этим уже не воспользовался.
Статистика матча Бундеслиги РБ Лейпциг - Бохум
РБ Лейпциг - Бохум 1:0
Гол: Нуса, 59
xG: 1.39 - 1.31
Удары: 13 - 10
Удары в створ ворот: 3 - 4
Владение мячом: 61% - 39%
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