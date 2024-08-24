РБ Лейпциг - Бохум: обзор и результат матча чемпионата Германии 24.08.2024

РБ Лейпциг начал сезон Бундеслиги домашним матчем против Бохума.

Коллектив Марко Розе не долго искал подход к воротам соперника и забил уже на 12-ой минуте, но мяч Беньямина Шешко отменили.

В целом. по игре в первом тайме были лучше гости, они имели немного лучшие возможности для того, чтобы легитимно открыть счет, но не сумели это сделать.

После перерыва игра изменилась. Бохум устал и уже не оказывал такого сопротивления на ворота Петера Гулачи, а вот хозяева наоборот начали атаковать значительно чаще и достигли своего на 59-ой минуте. Автором единственного гола стал Антонио Нуса, который перебрался в РБ Лейпциг этим летом.

Ближе к концу поединка РБ Лейпциг остался в меньшинстве после «фола последней надежды» от Вилли Орбана, но Бохум этим уже не воспользовался.

Статистика матча Бундеслиги РБ Лейпциг - Бохум

РБ Лейпциг - Бохум 1:0

Гол: Нуса, 59

xG: 1.39 - 1.31

Удары: 13 - 10

Удары в створ ворот: 3 - 4

Владение мячом: 61% - 39%

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