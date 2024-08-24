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Арсенал без Зинченка с трудом одолел Астон Виллу

Противостояние получилось очень напряженным.
Вчера, 21:34
Астон Вилла - Арсенал / Getty Images
Астон Вилла - Арсенал / Getty Images

В субботу, 24 августа, Астон Вилла принимала дома лондонский Арсенал в рамках второго тура АПЛ.

Команды продемоснтрировали медленную очень тягучую, но очень напряженную игру. Моментов было немного, зато какие. Сначала Мартинес с трудом парировал крутой удар Сака, затем Уоткинс промазал по буквально пустым воротам.

Во втором тайм ситуация лучше не стала, но Арсенал стал действовать активней в атаке. На 54-й минуте Райя совершил суперсейв и не позволил бирмингемцам открыть счет. Все изменил выход Троссарда, который сразу же спокойно закатил мяч в адльний от себя угол.

А спустя еще 10 минут Парти неожиданно сильным ударом прошил Мартинеса из-за пределов штрафной. При двукратном преимуществе гостей матч и завершился. Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

Статистика матча Астон Вилла - Арсенал 2-го тура АПЛ

Астон Вилла - Арсенал 0:2
Голы: Троссард, 67, Парти, 77

xG: 1.96 - 1.34
Удары: 11 - 6
Удары в створ ворот: 4 - 3
Владение мячом: 43% - 57%
Фолы: 7 - 13
Атаки: 56 - 105

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Арсенал Лондон

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