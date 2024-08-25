Нойер высказался о возможном завершении карьеры после этого сезона
Сейчас легендарный немец отвергает такую возможность.
Голкипер Баварии Мануэль Нойер накануне старта своей команды в Бундеслиге высказался о вероятном завершении карьеры.
По словам легенды немецкого футбола, пока он не рассматривает такую возможность по окончании текущей кампании.
«Я не планирую уходить на пенсию и покидать Баварию в конце сезона.
Я не вхожу в новый сезон с мыслью, что он закончится в июне... Поживем - увидим.
Если мы все вместе проведем успешный сезон, это будет означать, что я смогу продолжить», - заявил Мануэль в комментарии изданию Kicker.
Отметим, ранее сообщалось, что Нойер завершил выступления за сборную Германии.
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