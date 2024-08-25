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Нойер высказался о возможном завершении карьеры после этого сезона

Сейчас легендарный немец отвергает такую возможность.
Сегодня, 15:59
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер Баварии Мануэль Нойер накануне старта своей команды в Бундеслиге высказался о вероятном завершении карьеры.

По словам легенды немецкого футбола, пока он не рассматривает такую возможность по окончании текущей кампании.

«Я не планирую уходить на пенсию и покидать Баварию в конце сезона.

Я не вхожу в новый сезон с мыслью, что он закончится в июне... Поживем - увидим.

Если мы все вместе проведем успешный сезон, это будет означать, что я смогу продолжить», - заявил Мануэль в комментарии изданию Kicker.

Отметим, ранее сообщалось, что Нойер завершил выступления за сборную Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига Мануэль Нойер

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