Нойер высказался о возможном завершении карьеры после этого сезона

Голкипер Баварии Мануэль Нойер накануне старта своей команды в Бундеслиге высказался о вероятном завершении карьеры.

По словам легенды немецкого футбола, пока он не рассматривает такую возможность по окончании текущей кампании.

«Я не планирую уходить на пенсию и покидать Баварию в конце сезона.

Я не вхожу в новый сезон с мыслью, что он закончится в июне... Поживем - увидим.

Если мы все вместе проведем успешный сезон, это будет означать, что я смогу продолжить», - заявил Мануэль в комментарии изданию Kicker.

Отметим, ранее сообщалось, что Нойер завершил выступления за сборную Германии.

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