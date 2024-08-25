Борнмут - Ньюкасл: Обзор и результат матча чемпионата Англии 25.08.2024

«Вишни» долго держали нужный счет, но все же не сдержали.

В рамках 2-го тура АПЛ Борнмут Ильи Забарного встретился с Ньюкаслом.

В первом тайме хозяева достаточно уверенно действовали и имели несколько разной степени опасности моменты, но лишь один из них стал голевым.

Антуан Семеньо прострелил на Маркуса Тавернье и тот переправил мяч в уже фактически пустые ворота.

Что касается гостей, то в первой половине игры они были незаметными, а после перерыва смогли не более чем выровнять игру. Это принесло плоды на 76-ой минуте, когда Эшли Барнс совершил подачу с фланга, которую не перехватил Илья Забарный и она добралась до Энтони Гордона, подключение которого упустил Милош Керкез, и который сравнял счет.

На 90+3-ой минуте Борнмут забил гол, который казалось спасет три очка для них, но VAR показал, что Данго Уаттара забил рукой, поэтому, мяч был отменен.

Таким образом, коллектив Андони Ираолы и подопечные Эдди Гау разошлись результативной ничьей.

Статистика матча чемпионата Англии Борнмут - Ньюкасл

Борнмут - Ньюкасл 1:1

Голы: Тавернье, 37 - Гордон, 76

xG: 2.19 - 1.61

Удары: 15 - 14

Удары в створ ворот: 4 - 5

Владение мячом: 39% - 61%

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