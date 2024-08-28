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Челсі має другий наймолодший склад за середнім віком в топ-5 лігах Європи

В колективі Енцо Марески багато перспективних гравців.
Сегодня, 17:16
Челси
Челси

Лондонський Челсі став одним з лідерів топ-5 ліг Європи за цікавим показником.

"Сині" з середнім віком складу 23.5 роки мають другий наймолодший склад в кращих європейських чемпіонатах.

Примітно, що першу позицію займає Страсбур, власниками якого є компанія BlueCo, якій належить і Челсі. Склад французького клуба за середнім віком молодше майже на рік (22.6). Третє місця ділять ПСЖ та Валенсія з показником 23.6.

Замикає п'ятірку Парма, яка підвищилась до Серії А з Серії Б (23.9)

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Топ-5 клубів з наймолодшим складом за середнім віком

  1. Страсбур - 22.6 років
  2. Челсі - 23.5
  3. ПСЖ - 23.6
  4. Валенсія - 23.6
  5. Парма - 23.9

 

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