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Еще один испанский клуб подписал украинского вратаря

Гранада оформила переход Богдана Исаченко.
Сегодня, 14:14
Богдан Исаченко / granadacf.es
Богдан Исаченко / granadacf.es

Испанская Гранада оформила переход украинского голкипера.

Как сообщает преслсужба клуба из второго дивизиона, к коллективу присоединился Богдан Исаченко. Трансфер удалось оформить на правах свободного агента.

Пока что, 20-летний Исаченко будет выступать за дублирующий состав. Условия его контракта остаются неизвестными.

Ранее Богдан выступал за Торренсе из второго дивизиона Португалии, где сыграл 17 матчей в прошлом сезоне, 6 из которых «всухую».

Напомним, ранее сообщалось, что Бетис подписал перспективного украинского голкипера .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гранада

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