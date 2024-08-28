Український голкіпер перейшов до клубу Ла Ліги

Іспанський Бетіс оголосив про підписання українського голкіпера.

Як повідомляє пресслужба "бетікос", до структури клубу приєднався Федір Ткаченко. Поки він буде грати за молодіжні команди іспанського колективу.

Раніше 16-річний Ткаченко був гравцем угорської Кішварди, виступаючи за склад до 18 років.

На Батьківщині Федір займався в структурі СКМД (Спортивний клуб міста Дніпро - прим) та ФК Мункач.

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