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Форвард Барселони перебереться в оренду до суперника Кривбаса

Витор Роке перейдет в Реал Бетис.
Вчера, 20:59

Каталонская Барселона отдаст ненужного игрока в аренду.

Как сообщает Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» смогли найти временный клуб для Витора Роке. Им станет Реал Бетис.

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Бразилец переберется в стан подопечных Мануэля Пелегрини на правах аренды без права выкупа. О переходе может быть объявлено официально уже завтра, 25 августа.

Отметим, что Роке перебрался в стан Барселоны прошлой зимой из Атлетико Паранаэнсе за 40 миллионов евро.

Также стоит сказать, что Бетис встречается в квалификации Лиги конференций с Кривбассом. В первом матче испанский клуб победил 0:2.

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