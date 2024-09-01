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Экс-звезда Вест Хэма сделала щедрое пожертвование воспитаннику клуба, который борется с раком мозга

Деклан Райс отметился красивым жестом.
Сегодня, 00:43
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Бывший игрок Вест Хэма, а ныне один из лидеров Арсенала Деклан Райс отличился крутым поступком по отношению к игроку академии своего экс-клуба.

Как сообщает Daily Mail, Райс сделал пожертвование в размере 5 тысяч фунтов семье 14-летнего голкипера Оскара Фейрса, которая собирает на его лечение от рака мозга.

Фэйрсу нашли больницу, которая согласилась проводить для него химиотерапию, но для этого нужно собрать 100 тысяч фунтов. Часть этой суммы была покрыта, в частности, благодаря донату от Деклана.

Также свою частичку внесли Дэвид Салливан, владелец Вест Хэма, который пожертвовал 10 тысяч фунтов, экс-вингер «молотобойцев» Роберт Снодграсс (тысячу фунтов) и нынешний игрок лондонцев Кортни Гаус (500 фунтов).

Мама Фейрса Натали поблагодарила Деклана и компанию за их вклад в лечение сына.

«Я не могу найти достаточно больших и сильных слов, чтобы отразить огромную щедрость людей

Это такое потрясающее зрелище - видеть эти цифры. Наши дети - это наше будущее», - цитирует ее английская пресса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс

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