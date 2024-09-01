Динамо Киев - ЛНЗ: Обзор и результат матча УПЛ 01.09.2024

В рамках матча 5-го тура УПЛ Динамо встретилось с ЛНЗ.

Киевляне достаточно часто атаковали ворота черкащан и одна из таких атак привела к пенальти, который заработал Александр Пихаленок, а реализовал Андрей Ярмоленко.

Чуть позже Ярмоленко оформил дубль, но его гол был отменен после просмотра видеоповтора.

На этом хозяева не останавливали свое давление и угрожали ЛНЗ до последних минут поединка, но конвертировать свои шансы в большее преимущество в счете столичному клубу не удалось.

Статистика и результат матча УПЛ Динамо - ЛНЗ

Динамо - ЛНЗ 1:0

Гол: Ярмоленко (пенальти), 22

Удары: 18 - 3

Удары в створ ворот: 10 - 0

Владение мячом: 57% - 43%

Динамо Киев: Бущан - Тымчик, Биловар, Михавко, Дубинчак - Пихаленок, Бражко (Михайленко, 85), Рубчинский (Буяльский, 60) - Ярмоленко (Брагарь, 74), Ванат (Супряга, 75), Кабаев (Волошин, 60).



ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Салиху, Дайко (Олейник, 90+3), Муравский, Г. Пасич (Топалов, 65) - Яшари, Тилль (Бойко, 46), Ноникашвили - Молло (Халайла, 65), Момо.



Предупреждения: Рубчинский, Бущан - Пасич, Салиху, Молло, Топалов, Бойко

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