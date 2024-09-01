Салах высказался о возможном уходе из Ливерпуля в конце сезона

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах поделился мыслями о своем будущем.

По словам египтянина, вполне возможно, для него это последний сезон в футболке «красных».

«Честно говоря, я провел хорошее лето. У меня было много времени, чтобы побыть наедине с собой и мыслить позитивно, поскольку, как вы знаете, это мой последний год в клубе. Я просто хочу наслаждаться этим, я не хочу думать об этом, но я чувствую себя свободным играть в футбол, посмотрим, что будет в следующем году.

Я приехал сюда на матч и сказал себе: «Возможно, это моя последняя игра на Олд Траффорд». Клуб еще не разговаривал со мной, поэтому я проведу свой последний сезон и посмотрю, что будет в конце него», - сказал Мо после выездной игры с Ман Юнайтед.

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