Дубль Мбаппе принес Реалу непростую победу над Бетисом

В воскресенье, 1 сентября, мадридский Реал принимал Бетис в рамках 4-го тура Ла Лиги.

Обе команды сразу рванули с места в карьер, атакуя ворота соперника. Первый почти стопроцентный шанс упустили гости - Эззальзули почти в упор не попал в створ. Однако и Реал не сидел в обороне, Мбаппе постоянно пытался забить, но мешали то защитники, то вратарь.

И в итоге весь первый тайм прошел практически без центра с небольшим перевесом в пользу хозяев.

Отдохнув, команды снова ринулись в атаку, но мадридцы уже почти полностью доминировали на поле, Винисиус пробил в штангу уже на 50-й минуте, очень непросто обороне Бетиса были сдерживать соперников.

И в итоге на 67-й после крутого паса Вальверде пяткой Мбаппе вышел на рандеву с кипером забил свой первый гол в Ла Лиге. А еще через несколько минут пенальти позволил французу записать на свой счет дубль.

После не самого уверенного старта Реал забирает заслуженные три очка и делит второе место с Атлетико и Вильярреалом.

Статистика и результат матча Реал - Бетис 4-го тура Ла Лиги

Реал - Бетис 2:0

Голы: Мбаппе, 67, (пенальти), 75

xG: 2.26 - 0.70

Удары: 17 - 12

Удары в створ ворот: 7 - 2

Владение мячом: 59% - 41%

Реал Мадрид: Куртуа - Менди (Фран Гарсия, 65), Рюдигер, Милитао, Карвахаль - Себальос (Браим Диас, 65), Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Эндрик, 89) - Мбаппе (Модрич, 84).

Бетис: Руй Силва - Перро, Натан, Льоренте, Сабали - Вильям Карвалью (Кардозо, 57), Рока, Форнальс (Лосада, 83), Санчес (Диао, 72), Эззальзули (Хуанми, 83) - Руибаль (Роке, 57).

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