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АПЛ объявила претендентов на звание игрока месяца в августе

Салах, Сака, Холанд и другие поборются за награду.
Сегодня, 15:28
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Пресс-служба АПЛ объявила претендентов на звание игрока августа в лиге.

В номинацию попало 8 игроков. Среди них одноклубник Егора Ярмолюка, форвард Брентфорда Брайан Мбемо и экс-одноклубник Виталия Миколенко, ныне игрок Астон Виллы Амаду Онана.

Также на награду будут претендовать нападающий Ман Сити Эрлинг Холанд, вингер Ливерпуля Мохамед Салах, лидеры Арсенала Давид Рая и Букайо Сака, одноклубник Михаила Мудрика, полузащитник Челси Коул Палмер и форвард Брайтона Данни Велбека.

Отметим, что в августе прошло 3 тура АПЛ. Первое место между собой делят Ливерпуль и Ман Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Мохамед Салах Эрлинг Холанд Букайо Сака

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