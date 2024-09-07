Кривбасс подписал двух африканских легионеров
Оба игрока внесены в заявку на сезон УПЛ.
Криворожский Кривбасс подписал двух новых игроков. Об этом стало известно благодаря официальному сайту УПЛ.
Коллектив Юрия Вернидуба пополнился двумя нигерийскими полузащитниками, а именно Ичоку Чинеду Самсоном и Чиджоке Узома Принцевиллем.
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18-летний Самсон получил 75-й номер, 19-летний Принцевилл будет играть под 78-м номером.
Сама пресс-служба криворожан пока не объявляла о трансферах.
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