Кривбасс подписал двух африканских легионеров

Оба игрока внесены в заявку на сезон УПЛ.

Криворожский Кривбасс подписал двух новых игроков. Об этом стало известно благодаря официальному сайту УПЛ.

Коллектив Юрия Вернидуба пополнился двумя нигерийскими полузащитниками, а именно Ичоку Чинеду Самсоном и Чиджоке Узома Принцевиллем.

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18-летний Самсон получил 75-й номер, 19-летний Принцевилл будет играть под 78-м номером.

Сама пресс-служба криворожан пока не объявляла о трансферах.

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