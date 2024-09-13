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Тренер Челси допустил возвращение игрока, от которого он отказался

Энцо Мареска, возможно, будет вынужден вернуть к тренировкам вместе с командой футболиста, от которого клуб не смог избавиться.
Вчера, 16:53
Бен Чилуэлл / Getty Images
Бен Чилуэлл / Getty Images

Защитник Челси Бен Чилуэлл не входит в планы нового главного тренера Энцо Марески.

В связи с этим лондонский клуб пытался избавиться от игрока минувшим летом, но безуспешной.

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Теперь же итальянский наставник "синих" заявил, что он готов вернуть 27-летнего фулбека в состав.

"Мы посидим с ним и найдем решение. Вероятно, он вернется к нам, увидим. На данный момент он не тренируется с нами. Причина, почему он тренировался отдельно, состоит в том, что все готовились к тому, что он уйдет", - цитирует тренера Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Бен Чилуэлл сыграл в 21 матча во всех турнирах, пропустив большую часть сезона из-за проблем с коленом и подколенным сухожилием. Контракт Чилуэлла с Челси рассчитан до лета 2027 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси бен чилуэлл Энцо Мареска

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