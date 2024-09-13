Слот рад, что его подопечный хочет покинуть Ливерпуль

Нидерландский наставник похвалил своего игрока за то, как он справляется с непростой ситуацией.

Минувшим летом Ливерпуль приобрел у Валенсии голкипера сборной Грузии Гиорги Мамардашвили.

И хотя он окажется на Энфилде лишь в 2025 году, этот трансфер не устроил дублера Алиссона Беккера Куивина Келлехера.

Читай также: Украинский вратарь находится на просмотре в Челси - журналист

Недавно 25-летний ирландец не стал скрывать своего разочарования, выразив мнение, что ему придется искать новый клуб. Такая реакция голкипера вызвала радость у тренера мерсисайдцев Арне Слота.

"Я бы переживал, если бы игрок сказал, что он не хочет играть в основном составе и что его устраивает провести на скамейке запасных всю свою карьеру".

"Это нормально, но также нормально, что в таком клубе, который борется за трофеи, есть более 11 игроков, которые могут играть. Так что речь идет о помощи команде, когда это необходимо, и Куивин много раз показывал, что он готов, когда он нам нужен".

"Это хорошо, что он хочет играть. Понятно, что Алиссон – №1, но это нормальная ситуация, и он с ней очень хорошо справился", - цитирует наставника Goal.

Интересно, что будущий соперник Ливерпуля по АПЛ Ноттингем Форест пытался приобрести Келлехера прошлым летом, однако "красные" ответили отказом. Это также вызвало разочарование у вратаря, который хочет получать больше игрового времени.

Матч четвертого тура АПЛ между Ливерпулем и Ноттингем Форест состоится в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!