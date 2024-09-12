Украинский вратарь находится на просмотре в Челси - журналист

Вратарь сборной Украины до 19 лет Владислав Крапивцов, вероятно, сменит клубную прописку.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале, Крапивцов находится на просмотре в Челси.

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Ожидается, что в случае оформления трансфера Владислав будет игроком команды «синих» до 23 лет, которая выступает в молодежной АПЛ.

Отметим, что сейчас голкипер является свободным агентом после того. как в июле истекло действие его контракта с Днепром-1. Ранее игроком якобы интересовался Саутгемптон, но Крапивцов не набрал достаточного количества баллов для получения визы.

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