Суд вынес приговор фанату-расисту, оскорбляющему Винисиуса

Мужчине запретили ходить на стадион в течение долгого времени.

Во время матча между Реалом и Мальоркой в ​​феврале 2023 года один из фанатов особенно жестко оскорблял игрока мадридского Реала Винисиуса Жуниора.

Реал это дело не обошел вниманием и подал в суд на мужчину. Наконец дело было рассмотрено, а следственный суд №3 Пальма-де-Мальорки сегодня вынес обвинительный приговор в отношении этого лица.

Обвиняемый был признан виновным в двух преступлениях против нравственной целостности, обремененных действиями по расистским мотивам. Кроме Винисиуса от этого же мужчины пострадал Саму Чуквуэзе, к тому времени игрок Вильярреала.

Суд приговорил обвиняемого к двенадцати месяцам тюрьмы, а также лишил его доступа к футбольным стадионам, где проводятся матчи Национальной профессиональной футбольной лиги и Королевской федерации футбола Испании, в течение трех лет.

Это уже третий уголовный приговор, вынесенный в последние месяцы за расистские оскорбления, полученные игроками Реала.

Кроме того, приговор получил и несовершеннолетний фанат, оскорбивший Орельена Чуамэни 13 апреля 2024 года. Парень извинился и выразил сожаление по поводу своего поведения, он будет посещать социально-воспитательные мероприятия, предложенные прокуратурой. В течение года он не сможет ходить на стадионы, а также заплатит штраф.

Отметим, что украинские журналисты провели свое голосование за Золотой мяч и там Винисиус вошел в тройку, но был далеким от первого места.

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