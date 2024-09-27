iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ультрас Дженоа Малиновского подрались с фанатами принципиального соперника и полицией после вылета из Кубка

Около 40 человек попали в больницу.
Сегодня, 14:33
Фаны Дженоа / Getty Images
Фаны Дженоа / Getty Images

В рамках 1/16 Кубка Италии Дженоа проиграла Сампдории в генуэзском дерби.

Как сообщает Calciomercato, фаны обеих команд сошлись в столкновениях перед и после поединка.

Утренние драки привели к госпитализации одного полицейского, однако, настоящий хаос начался после финального свистка поединка.

Еще во время игры болельщики «грифонов» показали похищенные баннеры ультрас Сампдории, что и привело к масштабным столкновениям после матча.

В ходе стычек хулиганы использовали дубинки, палки и стеклянные бутылки. Они поджигали мусорные баки и срывали дорожные знаки, чтобы использовать их в драках.

В ситуацию пришлось вмешиваться полиции, которая использовала вертолет с камерами высокого разрешения, чтобы выявить наиболее активных участников событий. В итоге, были арестованы 9 человек, а около 40, включая представителей правоохранительных органов, были госпитализированы.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, ранее сообщалось, что игрок Дженоа посвятил свой гол Малиновскому.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа

Статьи по теме

Игрок Дженоа отметил гол в генуэзском дерби с футболкой Малиновского в руках Игрок Дженоа отметил гол в генуэзском дерби с футболкой Малиновского в руках
"Увидимся через несколько месяцев": Малиновский отреагировал на свою травму "Увидимся через несколько месяцев": Малиновский отреагировал на свою травму
Тренер Дженоа: Малиновский невероятный человек и настоящий профессионал Тренер Дженоа: Малиновский невероятный человек и настоящий профессионал
Наставник Дженоа высказался об ужасной травме Малиновского Наставник Дженоа высказался об ужасной травме Малиновского
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне
Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа15:45
Барселону оштрафовали за баннер болельщиков с намеком на нацистское приветствие
Киберспорт15:04
S1mple прокомментировал свое возвращение в Counter Strike
Украина14:59
Ассистент экс-тренера сборной Украины "неожиданно умер" в возрасте 59 лет
Европа14:33
Ультрас Дженоа Малиновского подрались с фанатами принципиального соперника и полицией после вылета из Кубка
Украина14:17
Игрок Ингульца: До последнего не верил, что президент клуба пойдет на снятие с чемпионата
Киберспорт14:02
S1mple присоединится на правах аренды к Falcons
Европа13:40
Мудрик принял решение относительно своего будущего - источник
Бокс13:33
"Я устрою рок-н-ролл": Фьюри до сих пор не начал тренироваться к реваншу с Усиком
Европа12:39
Игроки Баварии поупражнялись в традиционном для Октоберфеста занятии
Европа12:29
Челси летом пытался приобрести лидера Милана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK