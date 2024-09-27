Ультрас Дженоа Малиновского подрались с фанатами принципиального соперника и полицией после вылета из Кубка
В рамках 1/16 Кубка Италии Дженоа проиграла Сампдории в генуэзском дерби.
Как сообщает Calciomercato, фаны обеих команд сошлись в столкновениях перед и после поединка.
Утренние драки привели к госпитализации одного полицейского, однако, настоящий хаос начался после финального свистка поединка.
Еще во время игры болельщики «грифонов» показали похищенные баннеры ультрас Сампдории, что и привело к масштабным столкновениям после матча.
В ходе стычек хулиганы использовали дубинки, палки и стеклянные бутылки. Они поджигали мусорные баки и срывали дорожные знаки, чтобы использовать их в драках.
В ситуацию пришлось вмешиваться полиции, которая использовала вертолет с камерами высокого разрешения, чтобы выявить наиболее активных участников событий. В итоге, были арестованы 9 человек, а около 40, включая представителей правоохранительных органов, были госпитализированы.
Напомним, ранее сообщалось, что игрок Дженоа посвятил свой гол Малиновскому.
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