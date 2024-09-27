Ультрас Дженоа Малиновского подрались с фанатами принципиального соперника и полицией после вылета из Кубка

Около 40 человек попали в больницу.

В рамках 1/16 Кубка Италии Дженоа проиграла Сампдории в генуэзском дерби.

Как сообщает Calciomercato, фаны обеих команд сошлись в столкновениях перед и после поединка.

Утренние драки привели к госпитализации одного полицейского, однако, настоящий хаос начался после финального свистка поединка.

Еще во время игры болельщики «грифонов» показали похищенные баннеры ультрас Сампдории, что и привело к масштабным столкновениям после матча.

В ходе стычек хулиганы использовали дубинки, палки и стеклянные бутылки. Они поджигали мусорные баки и срывали дорожные знаки, чтобы использовать их в драках.

В ситуацию пришлось вмешиваться полиции, которая использовала вертолет с камерами высокого разрешения, чтобы выявить наиболее активных участников событий. В итоге, были арестованы 9 человек, а около 40, включая представителей правоохранительных органов, были госпитализированы.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, ранее сообщалось, что игрок Дженоа посвятил свой гол Малиновскому.

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