"Эффект Моуринью - это трофеи": Жозе в своей манере отреагировал на критику

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью резко ответил журналисту на критику.

Во время пресс-конференции один из журналистов обратился к тренеру, спросив, почему команда играет так слабо и когда ждать проявления знаменитого "эффекта Моуринью".

На что португалец ответил в резкой манере, что его эффект - это трофеи, а в сентябре попросту нечего выигрывать.

"Эффект Моуринью" – это трофеи, кубки. Невозможно выиграть трофей в сентябре. В сентябре ни один трофей не разыгрывается. Как тут увидеть эффект?

Во всех клубах, в которых я был, я завоевывал кубки. Кроме Тоттенхэма – я ушел за два дня до финала. Но во всех остальных клубах "эффект Моуринью" проявлялся в виде трофеев. Извините, но в сентябре нечего выигрывать", - заявил португалец.

Ранее также сообщалось, что легенда Реала может отправиться в Африку.

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