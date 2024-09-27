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"Эффект Моуринью - это трофеи": Жозе в своей манере отреагировал на критику

Португалец продолжает создавать шумиху в Турции.
Сегодня, 19:28
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью резко ответил журналисту на критику.

Во время пресс-конференции один из журналистов обратился к тренеру, спросив, почему команда играет так слабо и когда ждать проявления знаменитого "эффекта Моуринью".

На что португалец ответил в резкой манере, что его эффект - это трофеи, а в сентябре попросту нечего выигрывать.

"Эффект Моуринью" – это трофеи, кубки. Невозможно выиграть трофей в сентябре. В сентябре ни один трофей не разыгрывается. Как тут увидеть эффект?

Во всех клубах, в которых я был, я завоевывал кубки. Кроме Тоттенхэма – я ушел за два дня до финала. Но во всех остальных клубах "эффект Моуринью" проявлялся в виде трофеев. Извините, но в сентябре нечего выигрывать", - заявил португалец.

Ранее также сообщалось, что легенда Реала может отправиться в Африку.

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