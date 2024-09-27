Легенда Реала может продолжить карьеру в африканском клубе
Серхио Рамос ведет переговоры с Замалеком.
Экс-капитан Реала Серхио Рамос ведет переговоры с египетским Замалеком, утверждает KingFut.
По информации издания, эту информацию подтвердил агент игрока Омар Залуук.
Он рассказал, что каирский клуб действительно предложил Рамосу контракт, и на текущий момент переговоры в процессе.
Замалек пытается убедить Серхио немного снизить свои зарплатные требования, и тогда сделка будет завершена.
Отметим, что клуб из Каира считается одним из сильнейших в Африке, уступая по количеству титулов только Аль-Ахли.
Ранее также сообщалось, что Арсенал намерен побороться с Реалом за лидера Байера.
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