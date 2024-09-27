iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Реала может продолжить карьеру в африканском клубе

Серхио Рамос ведет переговоры с Замалеком.
Сегодня, 18:22
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Экс-капитан Реала Серхио Рамос ведет переговоры с египетским Замалеком, утверждает KingFut.

По информации издания, эту информацию подтвердил агент игрока Омар Залуук.

Он рассказал, что каирский клуб действительно предложил Рамосу контракт, и на текущий момент переговоры в процессе.

Замалек пытается убедить Серхио немного снизить свои зарплатные требования, и тогда сделка будет завершена.

Отметим, что клуб из Каира считается одним из сильнейших в Африке, уступая по количеству титулов только Аль-Ахли.

Ранее также сообщалось, что Арсенал намерен побороться с Реалом за лидера Байера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Рамос

Статьи по теме

Сорвался переезд Рамоса в Бразилию - игрок может отправиться в МЛС Сорвался переезд Рамоса в Бразилию - игрок может отправиться в МЛС
Рамос может продолжить карьеру в Бразилии – услуги защитника предложили легендарному клубу Рамос может продолжить карьеру в Бразилии – услуги защитника предложили легендарному клубу
Легенда Реала и сборной Испании нашел новый клуб Легенда Реала и сборной Испании нашел новый клуб
Рамос эмоционально отреагировал на завершение карьеры Пепе: Настоящий воин Рамос эмоционально отреагировал на завершение карьеры Пепе: Настоящий воин
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне
Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина20:21
Верес удивил Шахтер, отобрав у "горняков" очки в самом конце матча
Другие страны20:12
Наставник одного из саудовских топ-клубов сделал громкое заявление относительно местного футбола
19:56
ЧМ-2024 по футзалу: Бразилия - Марокко, Украина - Венесуэла в 1/4 финала
Европа19:39
Тренер Челси: Мудрик хорошо сыграл в Кубке, но у меня не могут играть 7-8 футболистов в атаке
Европа19:28
"Эффект Моуринью - это трофеи": Жозе в своей манере отреагировал на критику
Европа19:07
Эррера жестко раскритиковал болельщиков Атлетика за поведение в матче с Ромой
Европа19:00
Игрок Челси выбрал одно из качеств Мудрика для идеального футболиста
Киберспорт18:45
NAVI и Alliance получили прямые приглашения на PGL Wallachia Season 2
Европа18:41
Экс-защитник Шахтера рассказал, как выезжал из Украины в начале полномасштабного вторжения
Другие страны18:22
Легенда Реала может продолжить карьеру в африканском клубе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK