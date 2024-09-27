Арсенал настроен побороться за главную звезду Байера
Арсенал встал в очередь за хавбеком Байера Флорианом Вирцем.
Как сообщает Кристиан Фальк из Bild, "канониры" намерены приобрести 21-летнего немца следующим летом.
Лондонскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны Реала, Баварии и Манчестер Сити.
По информации источника, Вирц хочет сменить клубную прописку после сезона-2024/25. За его трансфер Байер собирается выручить 150 миллионов евро. Контракт футболиста с "фармацевтами" рассчитан до лета 2027 года.
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В нынешнем сезоне Флориан Вирц принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.
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