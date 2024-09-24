Экс-футболист сборной Украины трудоустроился в Байере
Бывший игрок луганской Зари Никита Каменюка подписал контракт с леверкузенским Байером. Украинец будет работать в структуре немецкого клуба. Об этом пишет UA-Football.
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По сообщению источника, соглашение между 39-летним украинцем и "фармацевтами" рассчитано на 2 сезона. Каменюка будет работать в Академии Байера помощником старшего тренера команд U-14 и U-15.
Стоит отметить, что Каменюка уже около двух лет проживает в Германии. Никита работал тренером любительских клубов.
Напомним, за свою карьеру Каменюка поиграл за Зорю, Мариуполь и Верес. Также у футболиста один матч за национальную сборную Украины.
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