Алонсо: Энергия и уверенность Баварии отличаются от прошлого сезона

Главный тренер Байера Хаби Алонсо прокомментировал итоги матча против Баварии.

Напомним, накануне немецкие гранды не сумели определить сильнейшего и поделили очки.

Алонсо признал, что его команде не хватило напора, а соперник наоборот, выглядел намного сильнее, чем в прошлом сезоне.

"Я хотел видеть больше энергии от команды, и в этом плане я доволен. Мы были готовы биться, что и делали. Нам необходимы дисциплина и страсть от игроков.

Было непросто, у нас не получилось взять мяч под контроль. Обороняться было настоящим вызовом, так что этот балл важен.

Энергия и уверенность у Баварии отличаются от прошлого сезона, они выкладываются на полную как с мячом, так и без него. Сегодня было очень тяжело. Мы можем быть довольны этим очком", - цитирует испанца пресс-служба клуба.

Ранее также Флик взял на себя ответственность за поражение Осасуне.

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