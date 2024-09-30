Реал подтвердил, что Куртуа пропустит несколько недель

Бельгийский вратарь вернется на поле после международного перерыва.

Мадридский Реал будет вынужден обходиться без основного голкипера ближайшие недели.

Как сообщает пресс-служба «сливочных», у Тибо Куртуа диагностировали травму приводящей мышцы левой ноги.

Читай также: Реал планирует избавиться от одноклубника Лунина уже зимой - Перес и Анчелотти вынесли вердикт испанцу

Бельгиец вернется на поле после перерыва на матчи сборных, который состоится с 7 по 18 октября.

За время отсутствия Куртуа Реал сыграет в Лиге чемпионов против Лилля и в чемпионате против Вильярреала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!