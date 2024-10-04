iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи - Комо 3:1: обзор матча и результат игры 04.10.2024

Неаполитанцы справились с новичком Серии А благодаря голу и двум ассистам Ромелу Лукаку.
Сегодня, 21:32
Наполи обыграл Комо / Getty Images
Наполи обыграл Комо / Getty Images

В пятницу, 4 октября, Наполи домашним матчем с Комо открывал седьмой тур итальянской Серии А.

Команда Антонио Конте сумела обыграть новичка высшего дивизиона со счетом 3:1 и упрочнила свое лидерство в чемпионате.

Читай также: Директор Наполи подтвердил переговоры с Кварацхелией по новому контракту

Наполи повел в матче уже на первой минуте усилиями Скотта Мактоминея, который отличился с передачи Ромелу Лукаку, а Комо сумел отыграться перед перерывом, когда забил Габриэль Стрефецца. Тем не менее в начале второй половины встречи Лукаку снова вывел партенопейцев вперед, реализовав пенальти, а на 86-й минуте ассистировал Давиду Нересу, который установил окончательный результат.

Источник: Getty Images

Наполи набрал 16 очков и на четыре балла опережает ближайшего преследователя в лице Ювентуса, у которого есть матч в запасе. Комо с восемью пунктами идет на десятой позиции.

Статистика матча Наполи - Комо седьмого тура чемпионата Италии

Наполи - Комо 3:1

Голы: Мактоминей, 1, Лукаку, 53 (пен.), Нерес, 86 - Стрефецца, 43

Ожидаемые голы (xG): 1.93 - 0.95
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 7 - 9
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 4 - 1
Фолы: 4 - 6

Наполи: Каприле - Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера (Спинаццола, 88) - Ангисса, Лоботка (Гилмор, 90), Мактоминей - Политано (Маццокки, 79), Лукаку (Симеоне, 88), Кварацхелия (Нерес, 79)

Комо: Аудеро - ван дер Брэмпт (Энгельгардт, 83), Доссена, Кэмпф, Морено (Сала, 90) - Роберто, Перроне - Стрефецца (Белотти, 83), Пас Мартинес, Фадера (Верди, 68) - Кутроне (Габриеллони, 90)

Предупреждения: Буонджорно - Стрефецца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи чемпионат Италии Серия А Комо

Статьи по теме

Директор Наполи подтвердил переговоры с Кварацхелией по новому контракту Директор Наполи подтвердил переговоры с Кварацхелией по новому контракту
Довбик прервал свою голевую серию, но Рома все равно обыграла Венецию Довбик прервал свою голевую серию, но Рома все равно обыграла Венецию
Будущий соперник Шахтера по Лиге чемпионов избежал поражения от Болоньи Будущий соперник Шахтера по Лиге чемпионов избежал поражения от Болоньи
Ювентус с дублем Влаховича разобрался в гостях с Дженоа Ювентус с дублем Влаховича разобрался в гостях с Дженоа
Помочь журналистам

Видео

Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Футбол сегодня: битва аутсайдеров в УПЛ, игры Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Черноморец одолел Оболонь, ничья Карпат и Ингульца
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Францией в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Лига наций23:38
С Кварацхелией и Цитаишвили: Грузия назвала состав на матчи с Украиной и Албанией
Биатлон22:59
Вита Семеренко получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
Европа22:35
Рома продлит контракт с конкурентом Довбика
Бокс21:59
"Я должен сделать это": Фьюри назвал единственный способ, каким он собирается одолеть Усика
Европа21:32
Наполи закрепился на вершине турнирной таблицы, обыграв Комо
Киберспорт21:10
NaVi с поражения стартовали на PGL Wallachia Season 2
Европа20:48
Погба существенно сократили срок дисквалификации за допинг
Украина20:12
УПЛ: Черноморец одолел Оболонь, ничья Карпат и Ингульца
Украина19:59
Суперлига: Старый Луцк удержал победу над Говерлой, Ровно обыграло Киев-Баскет
Украина19:58
Карпаты с нереализованным пенальти сыграли вничью с Ингульцом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK