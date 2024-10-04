Наполи - Комо 3:1: обзор матча и результат игры 04.10.2024

Неаполитанцы справились с новичком Серии А благодаря голу и двум ассистам Ромелу Лукаку.

В пятницу, 4 октября, Наполи домашним матчем с Комо открывал седьмой тур итальянской Серии А.

Команда Антонио Конте сумела обыграть новичка высшего дивизиона со счетом 3:1 и упрочнила свое лидерство в чемпионате.

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Наполи повел в матче уже на первой минуте усилиями Скотта Мактоминея, который отличился с передачи Ромелу Лукаку, а Комо сумел отыграться перед перерывом, когда забил Габриэль Стрефецца. Тем не менее в начале второй половины встречи Лукаку снова вывел партенопейцев вперед, реализовав пенальти, а на 86-й минуте ассистировал Давиду Нересу, который установил окончательный результат.

Источник: Getty Images

Наполи набрал 16 очков и на четыре балла опережает ближайшего преследователя в лице Ювентуса, у которого есть матч в запасе. Комо с восемью пунктами идет на десятой позиции.

Статистика матча Наполи - Комо седьмого тура чемпионата Италии

Наполи - Комо 3:1

Голы: Мактоминей, 1, Лукаку, 53 (пен.), Нерес, 86 - Стрефецца, 43

Ожидаемые голы (xG): 1.93 - 0.95

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 7 - 9

Удары в створ: 5 - 2

Угловые: 4 - 1

Фолы: 4 - 6

Наполи: Каприле - Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера (Спинаццола, 88) - Ангисса, Лоботка (Гилмор, 90), Мактоминей - Политано (Маццокки, 79), Лукаку (Симеоне, 88), Кварацхелия (Нерес, 79)

Комо: Аудеро - ван дер Брэмпт (Энгельгардт, 83), Доссена, Кэмпф, Морено (Сала, 90) - Роберто, Перроне - Стрефецца (Белотти, 83), Пас Мартинес, Фадера (Верди, 68) - Кутроне (Габриеллони, 90)

Предупреждения: Буонджорно - Стрефецца.

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